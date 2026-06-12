×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurdukları tesiste kaçak akaryakıt üretiyorlardı: Polis baskınıyla yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Kaçak Akaryakıt#Operasyon#Eskişehir
Kurdukları tesiste kaçak akaryakıt üretiyorlardı: Polis baskınıyla yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:55

Eskişehir'de kaçak ve karışımlı akaryakıt üreterek sattığı tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt imal edilerek piyasaya satıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Kurdukları tesiste kaçak akaryakıt üretiyorlardı: Polis baskınıyla yakalandılar

Tesis ve şüpheliler bir süre izlendikten sonra polis ekipleri, operasyon düzenlendi. Eskişehir-Ankara Çevre Yolu 28'inci kilometredeki tesise baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kurdukları tesiste kaçak akaryakıt üretiyorlardı: Polis baskınıyla yakalandılar

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tesiste yapılan aramalarda; 16 bin 245 litre karışımlı ve kaçak akaryakıt, 7 sentetik hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. 

Haberin Devamı

Kurdukları tesiste kaçak akaryakıt üretiyorlardı: Polis baskınıyla yakalandılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak Akaryakıt#Operasyon#Eskişehir

BAKMADAN GEÇME!