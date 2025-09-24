×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurdukları özel düzenekle avlıyorlardı: Fotokapanla yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Buldan#Bıldırcın Avı
Kurdukları özel düzenekle avlıyorlardı: Fotokapanla yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 10:49

Denizli’nin Buldan ilçesinde akü kullanarak yaptığı ses düzeneğiyle bıldırcınları avlayan kaçak avcı, kurulan fotokapanla yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesinin İki Armut mevkiinde göç eden bıldırcınların avlanması için akü kullanılarak yapılan ses düzeneğinin bir ağaca yerleştirildiği yönünde ihbar sonucu, görevliler tarafından şüphelinin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan kuruldu. Kaçak avcıyı yakalamak için kurulan fotokapan görüntülerini inceleyen görevliler, ses düzeneğini yerleştiren şüpheliyi tespit ederek, gözaltına aldı.

Kurdukları özel düzenekle avlıyorlardı: Fotokapanla yakalandılar

Ses düzeneğiyle bıldırcın avlayan kaçak avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçleri, canlı mührü, tuzak, kapan ve diğer benzeri avlanma araç ve gereç olarak kullanılması ile avlanma süreleri dışında avlanma maddelerine muhalefet etmek suçundan toplam 8 bin 236 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Kurdukları özel düzenekle avlıyorlardı: Fotokapanla yakalandılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Buldan#Bıldırcın Avı

BAKMADAN GEÇME!