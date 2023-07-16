Kurdukları alışveriş sitesi ile vatandaşı 40 milyon lira dolandırdılar

Haberin Devamı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden elektronik eşya satışı yapan bir siteyle ilgili gelen ihbarı değerlendirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, satın alınan elektronik eşyaların gönderilmeyerek vatandaşların mağdur edildiğini tespit etti.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonrasında 2'si kadın toplam 3 şüphelinin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde, günlük yaklaşık 2 milyon TL, aylık yaklaşık 40 milyon TL hesap hareketi olduğu belirlendi. Bunun üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka ve kredi kartı ile doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden M.S.B., A.C. ve C.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı