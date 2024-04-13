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Kurdu önce köpeklerine boğdurdu, sonra yaktı: Gözaltına alındı

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#Kurt#Köpek#Erzincan
Kurdu önce köpeklerine boğdurdu, sonra yaktı: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 14:17

Erzincan'ın Kemah ilçesinde köpeklerine boğdurduğu kurdu yakan kişi gözaltına alındı.

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Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede su kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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#Kurt#Köpek#Erzincan

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