Kurbanlıklar kene riskini yükseltiyor, son bir haftada KKKA vakalarında dikkat çeken artış

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Yaz aylarıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında vaka sayılarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle Kurban Bayramı’nda kırsal bölgelerde bulunacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 2002 yılından bu yana Türkiye’de görülen ve endemik hastalıklar arasında yer alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, yaz aylarında vaka artışıyla tekrar gündeme geldi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Haziran ve Temmuz aylarında hastalığın pik yaptığını ve özellikle kırsal bölgelerde riskin yüksek olduğunu vurguladı.

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BİR HAFTADA 4 POZİTİF VAKA

Bu yıl mevsim geçişinin uzun sürdüğünü belirten Prof. Dr. Faruk Karakeçili, "Havanın uzun süre soğuk gitmesi vaka artışını geciktirdi, ancak Haziran, Temmuz aylarında vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta bir vakaya tanı konurken, bu hafta içinde 7 şüpheli başvurusu yapıldı ve 4 pozitif vaka tespit edildi. Şu anda hastalardan ikisi taburcu edilirken, ikisi hastanede tedavi altında" dedi.

"BELİRTİ VERMİYOR, ANİDEN BAŞLIYOR"

Belirtiler sinsi, dikkat şart Hastalığın belirtilerinin soğuk algınlığı, grip ve diğer basit enfeksiyonlarla karışabildiğini belirten Karakeçili, "Hastalık çok ani başlar. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Fakat grip, üşüme gibi belirtilerle karıştığı için dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kene kırma riskli Hastalığın temel bulaşma yolunun keneler olduğunu belirten Karakeçili, çıplak elle kenelerin çıkarılmasının büyük bir hata olduğunu ve hastalığın yayılmasında bu yöntemin etkili olabildiğini belirtti.

“BÜYÜK RİSK”

Karakeçili, "Ne kadar uyarsak da maalesef vatandaşlarımız hala çıplak elle keneyi koparıp ezmeye çalışıyor. Bu büyük risk" diyerek vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri hususunda uyardı. Kurban Bayramı yaklaşıyor risk artıyor Haziran ayında Kurban Bayramı’nın da olması nedeniyle hayvan teması ve kırsal bölgelere hareketliliğin artacağını vurgulayan Karakeçili, keneye karşı önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların risk grubunda olduğunu belirtti. Keneden korunma yöntemleri Vatandaşlara keneden korunmak için önerilerde bulunan Karakeçili, özellikle açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

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“SANDALET YERİNE KAPALI AYAKKABI GİYİN”

Karakeçili, "Sandalet yerine kapalı ayakkabılar giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, kırsal bölgeden dönüşte vücut dikkatlice kontrol edilmeli, kene ile temas halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" şeklinde konuştu.