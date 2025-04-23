Kurbanda vekalet ücreti belli oldu

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ temasıyla düzenlenen ‘2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erbaş, 2024 yılında 747 bin 52 hisse kurbanın, 81 ilde, 78 ülkede, 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını belirtti. Erbaş, “Bu sene de Kurban Bayramı’nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız inşallah” dedi. Erbaş, 2025 yılında vekaletle kurban programı kapsamında 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere, yaklaşık 80 ülkede 365 bölgesinde kesim yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

‘BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK’

Erbaş, “Vekaletle kurban kesim bedeli, yurtiçinde bir hisse 13 bin 500 TL, yurtdışında bir hisse 5 bin 450 TL olarak belirlenmiştir. Hayırseverlerimiz www.tdv.org ya da bagis.tdv.org adreslerimizden ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı mobil bağış uygulamamızdan, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerdir. Yurtdışındaki vatandaşlarımız ise bunların dışında din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebileceklerdir. 81 ilde şehir merkezlerinde 1003 Türkiye Diyanet Vakfı şubesi aracılığıyla kolaylıkla kurulacak stantlar sayesinde vatandaşlarımız bağış yapabilecek ve bilgi alabileceklerdir” diye konuştu.

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Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.