Kurban timi göreve hazır

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, 20 gün eğitim aldı. Ekipte görevli veteriner hekim Semih Ercan timle ilgili şu bilgileri verdi: “Hem hayvana hem de çevredeki vatandaşlara zarar vermeden, hayvanı en sakin ve kontrollü şekilde yakalamak için eğitim aldık. Amacımız kaçan hayvanları güvenli şekilde yakalayıp sahibine teslim etmek. Görev süremiz arife günüyle başlayıp bayramın ikinci günü sonuna kadar devam edecek. Kaçan hayvanların hem kendisine hem çevreye zarar vermemesi adına, acil durumlarda kullanmak için silahımız var. Bu silahı kullanmak için de özel eğitim alıyoruz. Hayvanı daha çok kalça kısmından vurmaya çalışıyoruz. Silah içinde yer alan ilaç 10-15 dakika içerisinde etki ediyor. Hayvanı sakinleştiriyor ve bu şekilde yakalamamızı sağlıyor.”

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BAYRAMDA HAVA ÇOK SICAK OLACAK

- Türkiye genelinde hava sıcaklıkları Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Arife günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1’inci günü ise Doğu Anadolu’nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Bayramın 2’nci günü yağış beklenmezken, 3’üncü günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin, 4’üncü günü ise Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor. Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya’da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.