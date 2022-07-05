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Kurban pazarında sahte para alarmı! Güneşe tut gerçeği gör

#Sahte Para #Kurban Pazarı#Polis
Kurban pazarında sahte para alarmı Güneşe tut gerçeği gör

Sahte paraların artması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kurban pazarlarına giderek gerçek paranın güneşe tutularak hologramının yerinden anlaşılacağını anlattı.

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İstanbul polisi, her yıl milyonlarca sahte paranın piyasaya sürüldüğü kurban pazarlarında tedbirlerini arttırdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban pazarlarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Polisler dün Sultangazi’deki kurban pazarını ziyaret ederek çadırları tek tek gezdi. Alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatan polisler broşür de dağıttı.

‘EMEĞİNİZ HEBA OLMASIN’

Hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uyarmak için açıklamalarda bulunan polis memuru Cihan Ateş, “Çok belirgin bir yöntemimiz var. Holografik şeridimiz 100 rakamını kapadığında bu para sahtedir. Genelde bunu çok fazla yapamıyorlar. En kolay anlayabileceğiniz yöntemlerden birisi bu yöntemdir. Holografik şerit 100 rakamının altındaysa bu para gerçektir ama rakamın üzerindeyse para sahtedir. Parayı açarak tek tek saymanız gerekir. Bunun dışında paranın kalınlığından da sahte olduğu anlaşılabilir. Sonuç olarak 1 yıl emek veriyorsunuz, emeğiniz heba olmasın. Ayrıca şüphelendiğiniz bir durumda 112 hattını arayarak en yakın polis ekiplerini çağırabilirsiniz” dedi.

 

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#Sahte Para #Kurban Pazarı#Polis

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