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Kurban pazarında polise saldıran besicilerden 3'ü tutuklandı

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#Ankara#Polis#Saldırı
Kurban pazarında polise saldıran besicilerden 3ü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 17:56

Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kurban pazarı denetimi sırasında çıkan arbedede polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 besici, adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Keçiören ilçesi Bağlum Kurban Pazarı'nda önceki gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Bu sırada bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif yaralandı. Polise saldırdıkları tespit edilen besiciler R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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Kurban pazarında polise saldıran besicilerden 3ü tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

Kurban pazarında polise saldıran besicilerden 3ü tutuklandı

Kurban pazarında polise saldıran besicilerden 3ü tutuklandı

 

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#Ankara#Polis#Saldırı

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