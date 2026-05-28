‘Kurban’ klasikleri... Kaçan boğalar, yollarda kesimler, acemi kasaplar

BU bayram da kaçak boğalar ortalığı birbirine kattı. İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde sahibinin elinden kurtulup kaçan tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Ankara’nın Keçiören ilçesi Ovacık bölgesinde kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, boğayı ellerinden kaçırdı. Boş arsaya giren boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Bölgedeki kurban yakalama timi, anestezi kullanılarak sakinleştirilen boğayı iple bağlayarak sahiplerine teslim etti. Rize’nin Müftü Mahallesi’nde bir boğa kesim öncesi ipini koparıp kaçtı. Çay bahçesinde giren boğa belediye personelinin attığı iğneyle yakalandı.

Vatandaşlar kurbanlıklarını nasıl taşıyacağını bilemedi. Kimi boynuzundan çekti, kimi omzuna attı.

KAÇAK KESİME CEZA

İstanbul Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde çok sayıda kişi kurbanlarını belirlenen alanlar yerine sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde kesti. Hijyen kurallarına aykırı görüntüler kameralara yansırken, zabıta ekipleri kaçak kesim yapanlara cezai işlem uyguladı.

Kaçak boğaları görevliler etkisiz hale getirip sahiplerine teslim etti.

Her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ‘acemi kasaplar’ hastanelik oldu, acil servislere başvurdu. Kahramanmaraş’ta kurbanlık aldığı boğayı kesmeye çalışırken hayvanın boynuzunun bacağına saplanmasıyla yaralanan Şeref Çınarlıdere yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çınarlıdere, bacağına 60 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk günü yaralanma nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

2 ACI HABER

ERZURUM’da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren Ednan Hoşgör (65) hayatını kaybetti. Kentte kesim sırasında kendilerini yaralayan 110 kişi hastanelere başvurdu. Trabzon’un Akçaabat ilçesi Meşeli Mahallesi’nde de esnaf Selahattin Şener (54) dün öğle saatlerinde kurban kesimi sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, maalesef tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KİLOMETRELİK BAYRAMLAŞMALAR

YURDUN birçok yerinde geleneksel bayramlaşmalar için uzun kuyruklar oluştu. Bilecik merkeze bağlı Cumalı Köyü’nde köy meydanında toplanan vatandaşlar toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde ise 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı. Mahalleli toplu bayramlaşma için bir araya gelip 1.2 kilometreyi geçen kuyruk oluşturdu.

Yurt genelindeki şehitliklerde bayrama buruk girildi. İstanbul’da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek kabirleri ziyaret etti. Şehitlerin kabirleri başında dua edip Kuran’ı Kerim okuyan yakınları, mezarlara Türk bayrağı ve karanfil bıraktı, çiçek dikti, mezarların temizliğini ve bakımını da yaptı. Hatay’da da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği deprem şehitliği, Kurban Bayramı’nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler mezarlıkta duygulu anlar yaşadı.

9 günlük bayram tatilini ve güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Yerli ve yabancı tatilciler, Antalya’daki Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte nem oranı yüzde 50 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde Marmaris ve Datça’ya toplam 40 bin araç girişi oldu. Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’nda da bayram tatiliyle birlikte yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tatili Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçirmek isteyenler, hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Kapadokya’da da yoğunluk oluşturan ziyaretçiler sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

İSTANBUL BOŞ KALDI

İSTANBUL’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.