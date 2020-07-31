Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, nasıl kılınır ve Kurban kestikten sonra kılınan namaza nasıl niyet edilir? Diyanet yanıtı

Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü yani bugün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda kurban ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar kurban kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmek için Diyanet bilgilerini öğrenmek istiyor. Kurban kesildikten sonra namaz kılınıp kılınmayacağı da bu konular arasında yer aldı. İşte, ayrıntılar.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE KILINACAK ŞÜKÜR NAMAZI

Kurban kesmeden önce kılınabilecek namaz olan Şükür namazı, iki rekat olarak kılınır. Şükür namazı, namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE KILINACAK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

1. Rekat

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.