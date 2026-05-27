Kurban kesiminde ‘hastalık’ uyarısı

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, kurban kesiminde kişisel koruyucu önlemlerin alınmaması durumunda yaralanmaların yanı sıra hayvansal kaynaklı hastalıklarla da karşılaştıklarına dikkati çekerek kuduz, tetanos ve orf hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi: “Bunların içerisinde kuduz, tetanos ile genellikle koyun ve keçilerden insanlara deri temasıyla bulaşan viral bir enfeksiyon olan orf hastalığı var. Bunun gibi birçok hayvansal bulaşıcı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar kurban kesiminden sonra gelişen durumlar oluyor. Dolayısıyla kesim öncesinde mutlaka kişisel koruyucu önlemleri almak gerekiyor. Eldiven ve çizme kullanmak, ortamın hem hayvan hem insan için steril olması lazım. Aksi takdirde ciddi anlamda bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalınıyor.”