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Haber Giriş: 25.07.2020 - 01:58,Son Güncelleme:

Kurban kesimi ne zaman yapılır, ne zaman biter? Diyanet yanıtladı

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Kurban kesimi ne zaman yapılır, ne zaman biter? Diyanet yanıtladı
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Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesim vakti de merak edilen konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta vermiş olduğu cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık kesimi işlemlerini bu bilgilere göre gerçekleştirecek. İslami usullere göre kurban kesimi hakkında bilgi veren Diyanet, kurbanların gündüz kesilmesinin uygun olduğunu belirtiyor. Peki, kurban kesimi ne zaman yapılır, ne zaman biter?

31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Kurban ibadetinin idrak edildiği Kurban Bayramı'nda Bayram süresince kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş, kurban kesim vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet bilgisine göre, kurban kesim işlemleri, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden sonra başlar.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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