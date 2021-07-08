Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri tarafından merak edilen soruların yanıtlandığı bölümde en çok merak edilen sorulardan biri de ' Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?' sorusunun yanıtı oldu.. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre;
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).