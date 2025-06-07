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Kurban keserken evleri yandı!

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#Kurban Bayramı#Yangın#Denizli
Kurban keserken evleri yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 09:07

Denizli'nin Kale İlçesinde kurban kesmek için bahçede olan ailenin evinde yangın çıktı. Ev sahiplerinin bahçede olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Yangın, Kale ilçesi Doğan Sokakta bulunan Osman Ülgün'e ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 8 kişilik aile kurban kesimi için evin bahçesine indi. Elektrik akşamından çıktığı iddia edilen yangını fark eden aile sakinleri evlerine girmek istedi, ancak yoğun duman nedeniyle giremedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurban keserken evleri yandı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kurban Bayramı#Yangın#Denizli

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