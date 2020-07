Kurban eti yıkanır mı? Uzmanlardan kurban etiyle ilgili uyarı!

Kurban eti yıkanır mı sorusu, ibadetlerin yerine getirilmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Kurban eti yıkanır mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, etlerin hazırlıklarını buna göre tamamlayacak. Peki, uzmanların görüşüne göre kurban eti yıkanır mı? İşte, kurban etinin yıkanıp yıkanmama durumu hakkında uzman görüşleri

Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, “Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur” dedi.