Kurban eti ne zaman yenir? Kurban kesildikten hemen sonra yenilir mi? Diyetisyenlerden açıklama

Kurban eti ne zaman yenir sorusu, kurban kesimlerini tamamlayan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Kurban kesildikten sonra ne zaman yeneceği merak konusu olan kurban eti, doğru tüketilmediği durumlarda bazı rahatsızlıklara gebe bırakabilmektedir. Peki, kurban kesildikten sonra kurban eti ne zaman yenir? İşte, Diyetisyen Özden Örkcü'nün, bayramda sağlıklı beslenmeye yönelik verdiği bilgiler

Kurban eti, taze kesilmiş olduğu için sindirimi zor olan besinlerdir. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.



Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksektir. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.

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