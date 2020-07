Kurban eti nasıl saklanır? İşte kurban eti dinlendirme süresiyle ilgili uzman yorumu

Kurban kesimi sonrasında kurban eti dinlendirme ve saklama işlemine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer doğru bir şekilde saklama ve dinlendirme işi yapılmaz ise kurban eti yeterli olgunluğa ulaşmadığı gibi bakteri üretimi konusunda da bazı olumsuzluklarla karşılaşabilecektir. İşte, o konu hakkında uzmanlardan alınan bazı bilgiler

Kurban Bayramı öncesinde, kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kamil Bostan, "Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı" dedi. Prof. Dr. Bostan, kurban etinin dinlenmesi ve saklanması hakkında şu bilgileri aktardı;

KURBAN ETİ NEDEN DİNLENDİRİLMELİ?

Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin serin ve temiz bir yerde, geniş bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve havalandırılmaya bırakılmasının doğru olduğunu ifade eden Bostan, “Havalandırmadan kastımız etin yüzeysel olarak kurumasını ve soğumasını sağlamak ve bu sayede sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmaktır. Tavsiyemiz, kesim yerinde poşet içinde bize teslim edilen ve sıcak olan eti en kısa sürede poşetten çıkararak temiz ve serin bir yerde yayarak soğumasını sağlamaktır. Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır. Dolayısıyla kurban eti uzun süre poşette bırakılmamalı. Havalandırırken de et belli aralıklarla tersyüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların havalanması sağlanmalı. Zira kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim ölüm sertliğidir. Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak 15 dakika içinde başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir hal alır. Böyle etler gevrek değildir ve pişirildiklerinde lezzet vermezler. Etin bir dizi enzimatik reaksiyonlar geçirerek sertliğinin çözülmesi ve tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzeti kazanması, bizim tabirimizle olgunlaşması gerekir” diye konuştu.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde saklanmasının daha uygun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bostan, vatandaşların büyük parçalar halinde saklama imkanının olmadığını bu yüzden taze eti kavurma, kıyma, sote yöntemiyle porsiyonlara ayırarak dondurma tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Bostan, “Derin dondurucuda sıcaklığın -18 derece olmasına dikkat edilmelidir. Öte yandan derin dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgahında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna geçen bakteriler hızla çoğalarak hem etin bozulmasına, hem de birçok hastalığa yol açar. Bu nedenle et, pişirilmesinden bir gün önce buzdolabının +4 derecedeki normal raflarına alınmalı ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar derin dondurucuda saklanmamalıdır” diye konuştu.