Kurban eti dağıtımı nasıl yapılır, kimlere dağıtılır? Diyanet açıkladı
Kurban eti dağıtımı ile ilgili bilgiler bayrama az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Kurban eti nasıl dağıtılır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz kurban etinin üçe taksim edilip dağıtılmasını tavsiye etmiştir. Peki kurban eti kimlere dağıtılır?
Kurban etinin nasıl dağıtılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
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