Kurban Bayramı'nın son gününde akın ettiler! Sıcak havayı gören sahile koştu

Kurban Bayramı'nın son gününde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular ve şehre gezmeye gelenler sahillere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı noktalardan Bebek sahilini tercih edenlerin bazıları İstanbul Boğazı'nın manzarasını izleyerek yürüyüş yaparken, bazıları balık tutmayı tercih etti. Aileleriyle sahile gelenler parklarda piknik yaparak vakit geçirirken, bazı kişiler ise denize girerek serinledi. Gün boyunca sahil şeridinde yoğunluk yaşanırken, bölgede trafik akışı da zaman zaman yavaşladı.



Mehmet Düzgün, “Bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar burada devamlı balık tutuyoruz. Bugün sabah saat 6'da geldik. Balık yok ama hobi olduğu için zaman bizim için güzel geçiyor. Oğlum da burada, oğlumla beraber de geliyorum, abimle de geliyorum. Dolu dolu yaşıyoruz. Hava çok güzel" dedi.

'ÇANAKKALE'DEN GELİYORUZ’

Gizem Kabak, “Bayram çok güzel geçti. Biz Çanakkale'den geliyoruz. İki gün kaçamak yaptık. İstanbul için Çanakkale'nin daha gelişmiş hali diyoruz. Burası Bebek sahili hep geldiğimiz yer. Daha nezih, daha güzel. İstanbul'un tam İstanbul olduğunu bize hatırlatan bir yer. Burasını seviyoruz. Bir sahil memleketinde de yaşadığımız için deniz bizim için çok önemli. Burası da gayet çok güzel. Sahil memleketlerini seviyoruz" ifadelerini kullandı.



Eslem Mihra Kaçan, "Bugün bayramın son günüydü. Hep birlikte ailecek toplanalım dedik. Babalarımız balık tutuyor, biz annemlerle oturuyoruz. Paten sürüyoruz, belki ip atlarız. Oyun oynuyoruz, vakit birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Bebek Sahili'nde piknik yapmaya geldik. Boğaz'a doğru güzel bir gün geçireceğiz" diye konuştu.

‘DENİZ SEZONUNU AÇTIK’

Arkadaşlarıyla sahilde denize giren Yiğit Solmaz, "Arkadaşlarla gelip yüzelim dedik. Bayramın son günü. Hava da güzel. Suya giriyoruz. Hava güzel, deniz sezonunu açtık" dedi.

