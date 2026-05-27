Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı manzara: Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı | '13 dakikada kesip parçalayacağım dedi, inandık'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 09:33

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurt genelinde yine benzer görüntüler gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok ilinde kurban kesim alanlarında yaralanan vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Adana'da kendisine 'Ben kasabım, 13 dakikada kurbanı kesip parçalarım' diyen kişiye inandığını belirten bir vatandaş, acemi kasabın kurban yerine kendini keserek hastanelik olduğunu dile getirdi. 28 yaşındaki Orhan İlten, 'Amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. 4 dikişle atlattık. Amcam beni yaktın.' dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde kurbanı kesimi sırasında bıçakla sağ kolunu kesen Mustafa Koç (35), yaralandı. Erciş'te Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı. Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı. Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu.

Koç," Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" dedi.

BAZI YARALILAR GÜLEREK GELDİ

Düzce'de kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu veya hayvanların darbesiyle yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların acil servise gülümseyerek gelmesi dikkat çekti.

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için harekete geçen vatandaşlardan bazıları, kesim işlemini kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken talihsiz kazalar yaşadı. Kent genelinde elinden ve bacağından yaralanan ya da kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan toplam 57 kişi, Düzce'deki hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan, hastaneye kendi imkanlarıyla gelen acemi kasapların yaşadıkları talihsiz kazaya ve yaralarına rağmen hallerine gülmeleri ve kameralara tebessüm etmeleri dikkat çekti. Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, "Hayvanı çıkartmaya çalışırken tekmeledi. Kolu kırıldı. Hayvanı çıkarttık, keserken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavi oldum" ifadelerini kullandı.

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

"13 DAKİKADA KESİP PARÇALARIM" DEDİ HASTANELİK OLDU

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban yerine kendini kesen acemi kasabın arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. Kurban yerine kendi parmağını kesmiş" dedi.

Bayram namazının ardından tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın tedavi olmak için bir arkadaşıyla Yüreğir Devlet Hastanesine geldi. Acemi kasap Çapkın'ın arkadaşı, "'Ben kasabım' dedi, '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı" dedi.
Acemi kasap yüzünden eli kesilen Yiğit Öztürk ise tedavi olmak için Karşıyaka Devlet Hastanesine geldi. Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" diye konuştu.

Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.

KURBAN KESERKEN YARALANDILAR

Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü.

Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

"AMCAM BENİ YAKTIN"

Kendi besi çiftliğinde kurban kesimi yaparken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten, tedavisinin ardından yaşadığı talihsizliği anlattı. İlten, "Hayvanı caraskala alıp, havaya kaldırmıştık. O arada amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Böyle ufak kazamız oldu, çok şükür 4 dikişle atlattık. Dikkat edin, acele etmeyin. Amca beni yaktın. Paniğe gerek yok, sakinlikle her şey oluyor. Yarım saat, bir saat geç olabilir ama temiz olsun, kazasız olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

