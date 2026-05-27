Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı manzara: Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı | '13 dakikada kesip parçalayacağım dedi, inandık'

Van'ın Erciş ilçesinde kurbanı kesimi sırasında bıçakla sağ kolunu kesen Mustafa Koç (35), yaralandı. Erciş'te Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı. Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı. Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu.
BAZI YARALILAR GÜLEREK GELDİ
Düzce'de kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu veya hayvanların darbesiyle yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların acil servise gülümseyerek gelmesi dikkat çekti.
Acil servislerde yoğunluk oluşurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
"13 DAKİKADA KESİP PARÇALARIM" DEDİ HASTANELİK OLDU
Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban yerine kendini kesen acemi kasabın arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. Kurban yerine kendi parmağını kesmiş" dedi.
Bayram namazının ardından tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.
Acemi kasap yüzünden eli kesilen Yiğit Öztürk ise tedavi olmak için Karşıyaka Devlet Hastanesine geldi. Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" diye konuştu.
Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.
KURBAN KESERKEN YARALANDILAR
Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü.
"AMCAM BENİ YAKTIN"
Kendi besi çiftliğinde kurban kesimi yaparken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten, tedavisinin ardından yaşadığı talihsizliği anlattı. İlten, "Hayvanı caraskala alıp, havaya kaldırmıştık. O arada amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Böyle ufak kazamız oldu, çok şükür 4 dikişle atlattık. Dikkat edin, acele etmeyin. Amca beni yaktın. Paniğe gerek yok, sakinlikle her şey oluyor. Yarım saat, bir saat geç olabilir ama temiz olsun, kazasız olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.