Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kurban Bayramı'nda kaçıp, 25 gün sonra yakalanmıştı! Ahbap satın aldı

Güncelleme Tarihi:

#Kurbanlık#Ahbap#İnek
Kurban Bayramında kaçıp, 25 gün sonra yakalanmıştı Ahbap satın aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 11:51

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa gönderildi. İstanbul'dan bir iş insanın daha hayvanı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, "Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım" dedi.

Haberin Devamı

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sabah saatlerinde, kurbanlık ineği kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan inek, 25 gün sonra, kaçtığı bölgeye 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu. Muhtar Ramazan Kocabıyık ineği 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu, ineği satın almak için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık, hayvan için 30 bin lira istediğini açıkladı. Muhtar ile iletişime geçen Ahbap Platformu, ineği satın aldı ancak fiyat açıklanmadı.

Kurban Bayramında kaçıp, 25 gün sonra yakalanmıştı Ahbap satın aldı

Haberin Devamı

İnek, Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan yine Ahbap Platformu tarafından sahiplenilip, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına gönderildi.

'KENDİSİNİ KIRAMADIK'

İstanbul'dan bir iş insanın daha hayvanı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, "Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım. Kendisi çok değer verdiğimiz ve sık sık hayır işleri ile adını duyduğumuz bir sanatçı. Kendisini kıramadık" dedi.

Kurban Bayramında kaçıp, 25 gün sonra yakalanmıştı Ahbap satın aldı

İneği teslim almak için İsaalan Mahallesin'e gelen Ahbap Balıkesir Şehir Başkanı Dilek Yörük, tüm doğaya ve insanlara karşı saygı duyan, farkındalık oluşturan bir platform olduklarını belirtip, "Bu dostumuzu İzmir'de bulunan boğa Ferdinand'ın yanına gidecek" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurbanlık#Ahbap#İnek

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio