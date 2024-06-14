Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Yağışlar hangi gün başlayacak? 'Sıcaklık 7-8 derece düşecek'

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İlkbaharı sonlandırıp yaz aylarına adım attığımız bu günlerde, hava mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı. Özellikle son bir haftadır, "cehennem çöl sıcakları" olarak adlandırılan yüksek sıcaklıklar, etkisini belirgin bir şekilde gösteriyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkmış durumda…



Vatandaşlar da Kurban Bayramı tatili için planlarını yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerini yakından takip ediyor. Ülke genelinde, yüksek sıcaklara rağmen bayramın nasıl geçeceği, yağmurun olup olmayacağı gibi sorular gündemde önemli bir yer tutuyor.



Peki bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor?







‘SICAK HAVALAR PERŞEMBE GÜNÜ SON BULACAKTI AMA BİR GÜN DAHA UZADI’



“Sıcaklıkların dün son bulup yerini yağışa bırakacağını düşünüyorduk ama bu durum bir gün daha uzadı ve bugüne sarktı” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Bugün de hava sıcaklığı yüksek derecelerde seyrediyor. Çünkü güneyli rüzgârlar hâkim ve hava bizi bunaltmaya devam ediyor. Fakat akşam saatlerinden itibaren hava biraz soğuyacak” dedi.



‘BALKANLAR’DAN GELEN YAĞIŞLI HAVA CUMARTESİ GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK’

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Arife gününden itibaren Balkanlar üzerinde hâkim olan gök gürültülü sağanak yağışın yurda giriş yapacağının altını çizen Dr. Özdemir, “Bu yağışlı hava Trakya ve Marmara Bölgesi’nin bir kısmını etkisi altına alacak. Ancak bu yağışları ne kadar sert görürüz şu an için bir şey söylemek zor. Çünkü rüzgârlar farklı esmeye başlıyor ve İstanbul büyük metropol olduğu için üzerindeki ısı adalarından dolayı kaymalar gözükebiliyor. Ya da yağışları daha yerel olarak görebiliriz yani şehrin tamamı almayabilir. Sıcaklık da genel olarak 7-8 derece düşecek” ifadelerini kullandı.





‘PAZARTESİNDEN SONRA KAVURUCU SICAKLAR TEKRAR KENDİNİ GÖSTERECEK’

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Bu durumun bayramın birinci günü olan pazar günü için de geçerli olacağını vurgulayan Dr. Güven Özdemir, “Cumartesi günü olduğu gibi pazar günü de havanın yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’un bazı bölgelerinde 37-38 derece olan sıcaklık 29-30 dereceye kadar düşecek” dedi.

İstanbul dışında Türkiye’nin genelinde de benzer bir tablonun olacağını söyleyen Dr. Özdemir, “Yurdun iç kesimlerinde genel olarak yağışlar görülecek. Pazartesinden itibaren ise tekrar kavurucu hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.



‘TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YAĞIŞ GÖRME İHTİMALİ YÜKSEK’

Temmuz ve ağustos aylarında yağış görme ihtimali olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Mevsimine göre normal yağışlar görebiliriz. Fakat yerel olarak kısa süreli ani sağanak yağışlar, sel, hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtınalarla karşılaşma olasılığımız da oldukça yüksek” dedi.

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Fotoğraflar: Alamy, DHA