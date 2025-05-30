Kurban Bayramı için tahminler netleşti! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Türkiye üzerinde değişik bir atmosfer olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sarı kodlu alarm verdi. Yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği tehlikelere dikkat çekildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANİ SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ

Son değerlendirmelere göre; bugün batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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14 İL İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu alarm verdiği 14 il sırasıyla Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak oldu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Dünkü yağış bir tek bir bulutun meydana getirmiş olduğu kuvvetli sağanak bir yağıştı. Mevzi olarak, Anadolu yakasına geçti ve gitti. Sıcaktaki 23-24 derece civarında. Ama bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde kuvvetli yağış var. Buraya dikkatini çekelim. Nereler buralar? Ankara dahil buna. Ankara dahil olmak üzere Trakya'da, Edirne'de 40 derece sıcaklık ve Tekirdağ civarında kuvvetli yağış var.

"BURALARA DİKKAT ETMEK LAZIM"

Aynı zamanda öğle saatlerinden sonra Antalya, İzmir'in güneyinde Ege ve İç Ege'nin doğusunda, Göller bölgesinde, İç Anadolu'da, Karaman'da ve Konya'nın güneyinde kuvvetli yağışlar var. Buralara dikkat etmek lazım öğle saatlerinden sonra. Çünkü su baskını yapabilir buralar. Hafta sonu, yarın İstanbul'da yağmur var. Pazar günü de yağmur var. Sıcaklık ortalamalarda yani 22-23.

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İstanbul'daki yağış çok kuvvetli değil. Ama Anadolu'daki yağış, saydığım İç Anadolu'nun güneyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz bölgesinin, Antalya'nın doğusu. Buralarda kuvvetli yağış devam edecek. Çankırı'da, Ankara'da kuvvetli yağış hafta sonuna devam edecek.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE DEĞİŞİK BİR ATMOSFER OLACAK"

Önümüzdeki hafta biraz daha değişik bir atmosfer Türkiye üzerinde. Pazartesinden itibaren sıcaklıklar yükseliyor. Sıcaklıklar hızlı bir şekilde batıdan başlayarak yani Marmara'ya gelen başlayarak hızlı bir şekilde yükseliyor.

Bugün 23-24 derece dedik İstanbul'a ama pazartesinden sonra 26-27 ve hafta sonuna doğru da 30 dereceye geçecek bir sıcaklık var.

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Bayram da geliyor tüm yurtta o zaman hava sıcaklığı gayet yüksek olacak. 5'i Arife, 6-7-8-9 diye gidiyor. Bu döneme baktığımız zaman Türkiye'de sıcaklıklar çok yüksek. İzmir'de Antalya'da hani tatile gidenler için söylüyorum. Sahil kesiminde sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Bu da esasında bir tehlike insan sağlığı açısından tehlike yaratıyor. Çünkü öğlen saatlerinde pek güneşin altında durmamaları lazım.

İstanbul'da 30 derecenin üzerine çıkacak sıcaklık bayram süresince. Hani daha önceki yayınlarımızda 3. ve 4. günü güneyde ve iç kesimlerde yağış var demiştik. O ihtimal de kalktı esasında. Bayram süresince de pek yağış görünmüyor Türkiye'de. Türkiye'de hava açık, sıcaklıklar yüksek.

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Bayramın 3. ve 4. günü güneyde sıcaklıklar 3-4 derece azalacak. 35-36'dan 3-4 derece azaldığı zaman 30'un üzerinde yine sıcaklıklar.

"TATİLE GİDENLER DİKKAT"

Bayram tatili bence güzel bir tatil olacak. Ama dediğim gibi şunu dikkat et. Dikkatlerini çekelim oraya tatile gidenlerin. Öğlen saatlerinde güneş altında durmasınlar. Kendilerini korusunlar. Bir defa açık renkli, dar elbiseler değil, daha bol giysilerle, güneş gözlüksüz ve şapkasızla denizin kenarına çıkmasınlar bayram süresince. Dediğim gibi önümüzdeki hafta sıcaklıklar yükseliyor.

Yani böyle geçtiğimiz günlerde de yaz havası İstanbul'da oldu esasında 29-28'de. Kısa sürdü ama bu sefer bir hafta veya 10 günlük bir yaz havası var.

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Bayram süresince Türkiye'de yağış yok gözüküyor. Sıcaklıklar yüksek hatta Güney ve Ege bölgesinde aşırı yüksek sıcaklıklar var. İstanbul'a göre de İstanbul'da da sıcaklık aşırı yüksek olacak bayram süresince. Hatta çarşambadan sonra sıcaklıklar 30 dereceye geçme ihtimali var İstanbul'da. Ama pazartesi gününde itibaren de sıcaklıklar 26-27 derece.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var. Anadolu'nun çoğu yerinde yağmur var. Yağmur 2 gün devam edecek çünkü yağmur müjdesini veriyoruz. Çünkü tarımsal açıdan yağmur İç Anadolu'da özellikle İç Anadolu'da çok önemli. Dolayısıyla bu şekilde önümüzdeki 10 günü bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.