Kurban Bayramı’nda 10 milyon tatile çıkıyor

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatili, bu yıl 14 Haziran’da okulların da kapanacağı karne günü ve Türk A Milli Takımı’nın da katıldığı Almanya’daki Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlıyor. Turizm sektörü için ‘yüksek sezon’ olarak nitelendirilen dönemin başlangıcına denk gelen bayram tatilinde ülke çapında yoğun turizm hareketliliği bekleniyor. Ancak Almanya’daki şampiyonaya vize problemi nedeniyle Türkiye’den katılımın düşük olması öngörülüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün olarak ilan edilmesiyle, seyahat acentelerine gelen tatil taleplerinde artış yaşandığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

Haberin Devamı

SAHİLLERE AKACAKLAR

“Bu yıl Kurban Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen akabinde gerçekleşecek. Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçiren sektörümüz, iç pazar açısından yaz sezonunun ikinci önemli hareketliliğini Kurban Bayramı ile yaşayacak. Bayram tatili rezervasyonlarında geçen yıla göre artış söz konusu. Bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi, özellikle deniz tatili planlayan aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Kurban Bayramı tatili için seyahat acentelerimiz her bütçeye uygun tatil seçenekleri hazırladı. Antalya ve Ege’deki tatil bölgelerimizde otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri aştı. Eş, dost, akraba, memleket ziyaretleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde vatandaşımızın seyahate çıkacağı bayram tatili döneminde 100 milyar TL’yi aşacak ekonomik hacim oluşacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman güvenli tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini seçmelerini öneriyoruz.” (Mehmet ÇINAR / DHA)

KÜLTÜR TURLARINA TALEP ARTTI

- Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme’nin ilgi çeken destinasyonlar arasında yer aldığını anlatan Bağlıkaya, “Kültür turu rezervasyonlarında geçen yılki bayrama göre yüzde 40’ları aşan artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi, kültür turlarında öne çıkıyor. İstanbul’dan çok uzaklaşmak istemeyenler için Sapanca tercih edilen güzergâhlar arasında” dedi.

Haberin Devamı

VİZESİZ ÜLKELER REVAÇTA

- Bayram tatilinde yurtdışı turlara da ilgi yoğun. Bağlıkaya, bu turlarda vize sıkıntısı olmayan veya vizesiz destinasyonların tercih edildiğini söyledi: “Geçen senenin bu dönemine göre yurtdışı rezervasyonlarında yüzde 50’lere ulaşan artış var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en çok ilgi gösterilen yer. Vizesiz veya kolay vize alınabilen Balkan ülkeleri, deniz tatili planlayanlar için başta Şarm El-Şeyh olmak üzere Mısır’daki tatil bölgeleri ilgi görüyor. Ortadoğu’da Dubai rağbet gören destinasyonlar arasında. Vizesi olan vatandaşlarımız ise daha çok İspanya, İtalya, Benelüks bölgesi ve Orta Avrupa turlarına ilgi gösteriyor.”

Haberin Devamı

YAĞMUR GELİYOR HAVA SERİNLİYOR: İSTANBUL’A BAYRAM HEDİYESİ

Türkiye tüm bölgeleriyle aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Ancak CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı öncesi İstanbullulara iyi haberi verdi. Şen, “Arife günü İstanbul’dan sağanak yağış geçecek ve sıcaklığı 8 derece birden düşürecek’ dedi ve şunları söyledi:

EN SICAK GÜN CUMA

“Aşırı sıcaklar cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün cuma günü; İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44, Muğla 40 derece. Cuma evde korunmaya devam. Cuma akşamı ve arife günü (cumartesi) İstanbul’dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek.” Aynı gün İzmir ve Ankara’da da hava sıcaklığı düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram haftası boyunca hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredeceğinin beklendiğini kaydetti. Yağışın batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörüldü. (HABER MERKEZİ)

Haberin Devamı

PATİLERE BİR KAP SU

-Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı haziran ayında Meteoroloji, önümüzdeki günlerde rekorların kırılabileceğini duyurup, belli saatlerde sokağa çıkmama uyarısında bulunuyor. Edirne’de, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci de sıcak havanın insanlar kadar hayvanları da etkilediğini belirterek, vatandaşlara kapılarının önüne bir kap su koyma çağrısında bulundu.

SEVAPTIR

Cebeci, “Biz kendimi koruyabiliyoruz, su içebiliyoruz ama sokak hayvanlarının böyle bir imkânı yok. Lütfen kapınızın önüne bir kap su koyun. Kedi, köpek ve kuşları bu sıcak havalarda unutmayalım. Bu sevaptır, bu bir insanlık vazifesidir” dedi. (Ünsal YÜCEL / DHA)

Haberin Devamı

SAHİLLERDE İLK SINAV: HAVLU HAREKETİ KAZANACAK MI

- ‘Havlu Hareketi’, halka açık sahilleri işgal edip fahiş giriş ücretleri alan özel işletmeleri protesto için doğmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki de işgalciler ve kaçak yapılara savaş açtı. Sahiller, milyonlarca kişinin tatile çıkacağı bu bayramda ilk sınavını verecek...

Yunanistan’da geçen yaz başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemleri, Türkiye’de özellikle Ege kıyılarında özel işletmeler tarafından kapatılan kıyılara da uzanmıştı. Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ve Çeşme, Muğla’nın Datça ilçelerinde havlularını alıp bir araya gelen vatandaşlar, kıyıların özel işletmeler tarafından işgal edilmesine karşı eylemler ve protesto gösterileri yapmıştı.

BAKAN DA SAVAŞ AÇTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de halka ait kıyıları işgal edip şezlong ve giriş ücreti adı altında fahiş fiyat uygulayanlara, kaçak yapılaşmalara savaş açtı. Geçtiğimiz haftalarda ‘Alo İhbar Hattı’ açılacağını açıklayan Özhaseki, tüm kaçakların yıkılacağını, sahillerin vatandaşa açılacağını söylemiş ve “3-4 kişi çökmüş, büfemsi bir şey koymuş. Bir şezlonga git otur, bak kaç lira istiyor. İşgalcileri ihbar edin, gözlerinin yaşına bakmayacağız” demişti. Milyonlarca tatilcinin sahillere akacağı Kurban Bayramı’nda bu mücadele ilk kez test edilecek. Havlu Hareketi ve Bakan Özhaseki’nin savaşının sonuç verip vermeyeceği görülecek.