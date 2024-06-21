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Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu... Bakan Yerlikaya paylaştı: 49 can kaybı, 7 bin 683 yaralı

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#Trafik Kazası#Bakan Yerlikaya#Kaza
Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu... Bakan Yerlikaya paylaştı: 49 can kaybı, 7 bin 683 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya tatilin ilk 6 gününde 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerlikaya sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.
Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran 2024 Perşembe günü 24 saatlik sürede:
669 trafik kazası meydana geldi.
13 kişi maalesef hayatını kaybetti.
1133 kişi yaralandı.

414776 araç denetlendi.
22592 araca hız ve radar işlemi,
39056 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef
49 kişi hayatını kaybetti.
7683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

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#Trafik Kazası#Bakan Yerlikaya#Kaza

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