Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu... Bakan Yerlikaya paylaştı: 26 can kaybı, 5 bin 345 yaralı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede:

693 trafik kazası meydana geldi.

4 kişi maalesef hayatını kaybetti.

1302 kişi yaralandı.

343095 araç denetlendi.

25518 araca hız ve radar işlemi,

30390 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef

26 kişi hayatını kaybetti.

5345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

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