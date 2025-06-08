×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 26 can kaybı! Bakan Yerlikaya duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Trafik Kazaları#Can Kaybı
Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 26 can kaybı Bakan Yerlikaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 12:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." dedi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını ve yapılan denetimleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yerlikaya "Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef, 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 vatandaşımız ise yaralandı.

26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce;

1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Trafik Kazaları#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!