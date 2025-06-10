Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'da trafik

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Kentte dört günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk mesai gününde, sabah saatlerinde ulaşımda yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe mevkilerinde trafik Avrasya Tüneli'ne kadar ağır seyrederken, ters istikamette Maltepe bölgesinde yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, Edirne istikametinde Pendik gişeleri mevkisinden başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar etkili oluyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kozyatağı Kavşağı'ndan ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Bakırköy, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

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TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt-Mahmutbey gişeleri arası, Basın Ekspres Yolu ile Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında trafik etkili oluyor.

Öte yandan okullarına ve işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan yolcular, özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, 08.30'da kent genelinde yüzde 53'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 45, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

ANADOLU OTOYOLU BOLU KESİMİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.

Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.