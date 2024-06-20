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Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşler başladı: İstanbul yönünde yoğunluk

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#Trafik#Bayram#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:31

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine az bir süre kala tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor. Tatili Bodrum’da geçiren yerli turistler yola çıkmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 12 saate 20 bin araç çıkış yaptı.

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Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından bazı tatilciler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, evlerine dönüşe geçti. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşler başladı: İstanbul yönünde yoğunluk

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.

BODRUM'DA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Kurban Bayramını Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın akın giriş yapmıştı. 250 bin aracın girdiği Bodrum’da Kurban bayramı hareketli geçti. Bayramın bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen yerli turist trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu.

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Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşler başladı: İstanbul yönünde yoğunluk

Otellerin çıkış saatleri 11.00 ila 14.00 olduğu için trafik öğle saatlerinde kitlindi. Otellerden çıkış yapan tatilciler memleketlerine dönmeye başladı. 12 saate 20 bin aracın çıkış yaptığı ilçede kilometrelerce araç kuyrukları oluşmaya başladı. 9 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçirmek isteyen bazı yerli turistlerin ise hafta sonu çıkış yapacağı öğrenildi.

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#Trafik#Bayram#Kurban Bayramı

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