×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurban Bayramı tatili için Marmaris ve Datça'ya toplam 40 bin araç girişi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Datça
Kurban Bayramı tatili için Marmaris ve Datçaya toplam 40 bin araç girişi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 10:02

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine, kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 40 bin araç geçiş yaptı.

Haberin Devamı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyenler, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti. Marmaris'e tatile gelen sürücüler, yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, görevi başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAyvalık Deniz Hudut Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuAyvalık Deniz Hudut Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştuHaberi görüntüle

Öte yandan, Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçlar dikkat çekti. Çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin tatil için bölgeye geldiği görüldü. İlerleyen günlerde tatilcilerin sayısının daha da artma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Marmaris#Datça

BAKMADAN GEÇME!