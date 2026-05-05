Kurban bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından özetle şu açıklamaları yaptı: “Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma birçok konuyu görüştüğümüz toplantımızı tamamladık. Dün yaşanan fırtınadan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız durumu yakından takip ediyor. Hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.

EN İSTİKRARLI ÜLKEYİZ

Yaşadığımız her hadise Türkiye’nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen ve dostlarına destek veren bir Türkiye var. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini en az düzeyde tutuyoruz.

AVRUPA TARTIŞMALARI

Son dönemde Türkiye’nin Avrupa’daki konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği tartışmalara şahit oluyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra nüks etmeye başladı. 2 Kasım 2002’de AB ile faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senede 8 uyum paketi Meclis’ten geçti. 2012’de birlikle ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Türkiye’yi dışlayacak bir bahane sürekli buldular. Bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayız. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara’nın nerede durduğu değil. Mesele, Brüksel’in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.

KÜRESEL AKTÖR OLAMAZ

Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz, hatırı sayılacak bir varlığı olan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Unutulmasın ki, ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

AVRUPA YOL AYRIMINDA

Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Temennimiz, Avrupa’daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmasıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye’nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır.”

ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

“Bu sene Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. 21 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul’da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi Ankara’da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31’incisi çok büyük bir katılımla kasım ayında Antalya’da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesi de Türkiye’de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak, dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum.”

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı konuşmasında ‘9 günlük bayram tatili’ müjdesi de verdi: “Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.”

EVLİLİK KREDİSİ 2. ÇOCUK OLANA HİBE

“Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin TL arasında bir rakamla destekliyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Kredilerden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun diliyorum.”

TURİZM GELİRLERİ

Erdoğan turizme ilişkin şu rakamları paylaştı: “2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65.2 iki milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026’ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız yüzde 4,2 artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı.”

ENFLASYONLA MÜCADELE

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdam oranımız ise 0.3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılma oranımız ise 0.1 puan artışla yüzde 52.8’e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35’inci ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4.18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor.

İRADEMİZDE EN KÜÇÜK BİR GERİLEME YOKTUR

Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgâra karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.

26 SEKTÖRDE İHRACATIMIZ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi: “Geçen hafta açıklanan kritik veriler Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit etmiştir. Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu. İhracatımızın detaylarına baktığımızda, umutvar bir durumla karşılaşıyoruz.

26 sektörde ihracatımız yükseldi. Otomotiv liderliğini sürdürürken kimyevi maddeler ikinci elektrik elektronik üçüncü hazır giyim ise dördüncü oldu. 1018 firmamız yurtdışına ilk kez ürün satma başarısı göstermiştir. Bu ihracat rakamları takdire şayandır. Türkiye’nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarlara açılarak ihracatı teşvik ederek ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat ayı verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum.”