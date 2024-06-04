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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

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#Kabine Toplantısı#Kurban Bayramı#Tatil
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Gözler Kabine Toplantısına çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 06:49

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 1 yıl geride kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yılın değerlendirmesini yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin de ele alınması bekleniyor. 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?' sorusunun yanıtı için gözler kritik toplantıya çevrildi.

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28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

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EKONOMİDEKİ GELİŞMELERE MASADA

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI PAKETİ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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#Kabine Toplantısı#Kurban Bayramı#Tatil

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