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Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim bilgileri! Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

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Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim bilgileri! Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

İbadetlerin yerine getirilip akraba ziyaretlerinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı, bu yıl hafta sonuna denk gelecek. Arefe günü ile birlikte toplam 4 buçuk gün süren Kurban Bayramı, bu yıl perşembe günü başlayıp pazartesi günü sona erecek. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2020 yılında ne zaman olacak? İşte, 2020 yılının Kurban Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler

Kurban Bayramı, ibadetlerin gerçekleştirileceği ve akrabaların ziyaret edileceği günleri ifade edecek. Bu yıl ikinci ve üçüncü gününün hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre daha kısa sürecek olan Kurban Bayramı, toplam 4,5 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman olacak? İşte, 2020 yılının Kurban Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN KESMEK İÇİN NE KADAR PARAYA SAHİP OLMAK GEREKİR?

Kurban kesmek için ne kadar paraya ve altına sahip olmak gerekir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o yanıt;

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

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