Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim bilgileri! Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı, ibadetlerin gerçekleştirileceği ve akrabaların ziyaret edileceği günleri ifade edecek. Bu yıl ikinci ve üçüncü gününün hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre daha kısa sürecek olan Kurban Bayramı, toplam 4,5 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman olacak? İşte, 2020 yılının Kurban Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN KESMEK İÇİN NE KADAR PARAYA SAHİP OLMAK GEREKİR?

Kurban kesmek için ne kadar paraya ve altına sahip olmak gerekir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o yanıt;

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.



Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).