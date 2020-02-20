Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim bilgileri! Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
İbadetlerin yerine getirilip akraba ziyaretlerinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı, bu yıl hafta sonuna denk gelecek. Arefe günü ile birlikte toplam 4 buçuk gün süren Kurban Bayramı, bu yıl perşembe günü başlayıp pazartesi günü sona erecek. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2020 yılında ne zaman olacak? İşte, 2020 yılının Kurban Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler
Kurban Bayramı, ibadetlerin gerçekleştirileceği ve akrabaların ziyaret edileceği günleri ifade edecek. Bu yıl ikinci ve üçüncü gününün hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre daha kısa sürecek olan Kurban Bayramı, toplam 4,5 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman olacak? İşte, 2020 yılının Kurban Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
KURBAN KESMEK İÇİN NE KADAR PARAYA SAHİP OLMAK GEREKİR?
Kurban kesmek için ne kadar paraya ve altına sahip olmak gerekir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o yanıt;
Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.
Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).
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