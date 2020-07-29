MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban bayramı öncesi 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' gerçekleştirildi
GeriGündem Kurban bayramı öncesi 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' gerçekleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Kurban bayramı öncesi 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' gerçekleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban bayramı öncesi 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' gerçekleştirildi
Abone Olgoogle-news

KURBAN bayramı öncesi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli olarak gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nce, yaklaşan kurban bayramı öncesi ülke genelinde Türkiye Güven Huzur Denetimi yapıldı. İstanbul'da da 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim'de, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak kontrol edildi. Kişiler hakkında genel bilgi taraması (GBT) yapılırken, araçlar da didik didik arandı.

 Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle