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Kurban Bayramı öncesi akın akın geliyorlar! Gurbetçilerden duygusal sözler

#Yaz Tatili#Kurban Bayramı#Gurbetçi

Kurban Bayramı’nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. Yurtdışında Türkiye’nin özlemini çekerek yaşadıklarını belirten gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş ise, “Türkiye bizim her şeyimiz” şeklinde özlemini belirtti.

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Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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“TÜRKİYE BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, “Türkiye bizim her şeyimiz” açıklamasında bulundu.

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Kurban Bayramı öncesi gurbetçi akınıKurban Bayramı öncesi gurbetçi akınıHaberin Tüm Görselleri

Bir başka gurbetçi vatandaş Sebahattin Tokmak da, Türkiye’ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “ay yıldızlı Türk bayrağımızı görünce çok heyecanlandım” dedi.

Kurban Bayramı öncesi akın akın geliyorlar Gurbetçilerden duygusal sözler

“ALMANYA’YA GİTSEK BİLE TÜRKİYE’DEN KOPAMAYIZ”

Gurbetçi Hasan Kaya, “Türkiye’ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye’de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve burunun bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız” açıklamasında bulundu.
Kurban Bayramı öncesi akın akın geliyorlar Gurbetçilerden duygusal sözler

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#Yaz Tatili#Kurban Bayramı#Gurbetçi

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