MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı
GeriGündem Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı
Abone Olgoogle-news

KARAMAN'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Göztepe köyünde besicilik yapan C.K. (50), ağılındaki 75 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edip, durumu Jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köy girişi ve o bölgedeki mobese ile güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, olay günü bir kamyonetin köye giriş yaptığı tespit edildi. Kamyonetin plakasından yola çıkan jandarma, şüphelilerin B.Ö. (18), C.E. (22) ve M.B. (25) olduğunu ve çaldıkları koyunlardan 7'sini sattıklarını belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, verdikleri ifadede, küçükbaş hayvanları iki farklı ağılda sakladıklarını söyledi.

Satılan 7 koyun ile diğer hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle