Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını merak eden kişiler şimdiden araştırmalara başladı. Yaz tatili planları ile Kurban Bayramı tatilini birleştirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağını ve Kurban Bayramı'nın hangi aya denk geldiğini sorgulamaya başladı. İşte, konuya dair tarih bilgisi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.