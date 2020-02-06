Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tarihi

İslam dininde Ramazan'dan sonraki ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi zaman dilimine denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar bu hususta bilgi almak için Diyanet'in açıkladığı tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.