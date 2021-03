Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar için merak konusu. 2021 yılında Müslüman alemi için önemli olan Kurban Bayramı’n ne zaman başlayacağını ve tatil süresini pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihinde olacak. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

Kurban kesmek ne anlama gelir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibadet amacıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanlar, ilâhî rızayı kazanmak için kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş hem de Cenab-ı Hakk'a, yaklaşmış olur. Ayrıca kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun da bir nişanesidir.

Kurban kesmek farz mı?

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

Kurban ne zaman kesilir?

Kurban, kurban kesme günleri denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Kurban kesimi, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar. Zilhiccenin on ikinci günü yani bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur.

Kurban nasıl kesilir?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.

Kimler kurban kesebilir?

Kurbanı aklı başında olan, ergenliğe girmiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan tüm Müslüman'lar kesebilir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişiler de Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olmak üzere kurban kesebilir.

Kadınlar kurban kesebilir mi?

Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kadınlar kurban kesebilir.

Vekalet vererek kurban kesilir mi?

Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi, bulunduğu yerde ki birisine vekalet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekalet verebilir.

