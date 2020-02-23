Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman olduğu şimdiden merak edilmeye başlandı. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.