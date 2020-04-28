Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün?

On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesinin ardından gözler 2020 bayram tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar hangi tarihlere denk geldiğini ve kaç gün bayram tatili olacağını öğrenmek istiyorlar. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü 30 Temmuz olacak. Birinci günü 31 Temmuz’a denk gelen bayram dört gün boyunca devam edecek.

Bayramın birinci günü: 31 Temmuz Cuma

Bayramın ikinci günü: 1 Ağustos Cumartesi

Bayramın üçüncü günü: 2 Ağustos Pazar

Bayramın dördüncü günü: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.