Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

İslam'da iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar da hız kazandı. Tatil planları yapacak ve kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman?" diye merak ediyor. İşte 2020yılı Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.