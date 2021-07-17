Kurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatili günleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHLER ARASINDA?

2021 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Bu yıl bayram tatilinin 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ve 20-21-22-23 Temmuz Cuma günü ise 4 günü oluşturması dolayısıyla hafta sonlarının da eklenerek 9 gün olarak uygulanacağı açıklandı.

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