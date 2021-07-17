Kurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?
2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün sürecek. Arefe gününün yarım gün olarak addedilmesi dolayısıyla kamu çalışanları için idari izin verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece yarım günlük idari izinle birlikte kamu çalışanlarının 9 günlük tatil hakkını elde olacağını ifade etti. Bayram tatili hangi gün başlayacak sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve detaylar
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatili günleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.
KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Bu yıl bayram tatilinin 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ve 20-21-22-23 Temmuz Cuma günü ise 4 günü oluşturması dolayısıyla hafta sonlarının da eklenerek 9 gün olarak uygulanacağı açıklandı.