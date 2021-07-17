MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?
GeriGündem Kurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Kurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban bayramı (2021) hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı?

2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün sürecek. Arefe gününün yarım gün olarak addedilmesi dolayısıyla kamu çalışanları için idari izin verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece yarım günlük idari izinle birlikte kamu çalışanlarının 9 günlük tatil hakkını elde olacağını ifade etti. Bayram tatili hangi gün başlayacak sorusu da bu şekilde yanıtlanmış oldu. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve detaylar

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatili günleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHLER ARASINDA?

2021 Kurban bayramı

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Bu yıl bayram tatilinin 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ve 20-21-22-23 Temmuz Cuma günü ise 4 günü oluşturması dolayısıyla hafta sonlarının da eklenerek 9 gün olarak uygulanacağı açıklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi