Kurban ailelerinden otel sahiplerine: Niye sizden kimsenin burnu bile kanamadı

Haberin Devamı

Bolu’da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasının 3’üncü gününde, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı. Duruşma öncesi kurban yakınları basına açıklama yaptı. Yangında oğlu Mert, gelini ve 2 torununu kaybeden Uğurtan Doğan, yakınlarının şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu’nun okulda yaptığı ‘pazarlama etkinliği’ nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

‘PAZARLAMA YAPTILAR’

Torunu Mavi Doğan’ın, Hacıbekiroğlu’nun oğluyla aynı sınıfta okuduğunu belirten Doğan, şunları söyledi: “Ceyda Hacıbekiroğlu, daha önceleri de etkinlikler düzenledi. Gelinimin telefonu yeni bulundu. Emanetten aldık ve açtırdık bir şekilde. Ekim ayında, yani bu katliamdan 4 ay önce yine okulda pazarlama etkinliğiyle bazı öğrencilerin ve velilerin de katıldığı bir organizasyon olmuş. Özellikle ilk savunmalarda yönetim kurulu üyeleri, ‘Bizim hiçbir yetkimiz yok, sadece kâğıt üzerinde’ gibi birtakım tutarsız savunmalara girdiler. Yakınlarımın bu cinayete kurban gitmelerinin nedeni, okulda yapılan pazarlama etkinliği. Alıyorsunuz okuldan çocukları götürüyorsunuz. Aynı katta oğlum, gelinim ve 2 torunum var ya kardeşim hiç mi sizden bir kişi yaralanmaz veya canını kaybetmez? Kaybolan 78 can, bizim canımız. 137 yaralı yine bizim canlarımız.”

Haberin Devamı

BAŞTAN SONA KÖTÜLER

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’ı kaybeden Rıfat Doğan da tutuklu sanıklar yönetim kurulu üyesi Elif Aras’ın ve genel müdür eşi Emir Aras’ın, karısının ve kızının kaldığı odanın karşısından çıkarak oteli terk ettiklerini, yakın arkadaş olmalarına rağmen onları uyandırmadıklarını söyledi: “Sabah Emine Murtezaoğlu Ergül ile karşılaştım. ‘Abla nerede Ceren ile Lalin?’ demiştim. ‘Hiç bilmiyorum Rıfat, kurtulanlar Doruk Kaya’da’ demişti. Resim çektirip sarmaş dolaş olduğu, akşam kahve içtiği insanı, arkadaşını sabaha kadar merak edip ben gelene kadar aramamış bile. Bir cevapsız arama yok. ‘Neredesiniz, ne oldunuz, kurtuldunuz mu veya kalkın, uyanın.’ Hiçbir şekilde uyandırmamış. Bunlar baştan sona ne yazık ki kötüler. Bilgisizlik, cahillik her şey bir yana ama kötülük içlerinde.”





Haberin Devamı

1998’ER YIL İSTENİYOR

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78’er kez ‘olası kastla öldürme’ suçu ile ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberin Devamı

Tutuklu sanıklardan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, “Denetimi iptal etmek ve bildirmemekle suçlanıyorum. Bu tamamen varsayım. Bizim görevimiz olmadığı halde ‘olası kastla’ suçlanırken, burayı kapatmakla görevli olanların yargılanmaması veya taksirle yargılanması hedef saptırmaktır” diyerek kendisini savundu. Tutuklu sanık Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun da savunmasında, “İptal edilen bilirkişi raporunda belediye ve itfaiyeden bahsedilmemesi dikkat çekici. 9 aydır tek bir çelişkili ifadem yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Dün ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek.

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI: MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI

Haberin Devamı

Duruşmada savunma yapan Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel’in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi: “Benim müvekkilim geri zekâlı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin. Burada kast var, cinayet var net. Bu geri zekâlı gidip biraz yatsın, aklı başına gelsin.”

Haberin Devamı

İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ: MÜFETTİŞLER BANA GÖREV DAYATTI

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, kendisini şöyle savundu: “1999 yılında Grand Kartal Otel, turizm işletme belgesiyle açıldı. 2001 yılında İl Özel İdaresi’ne başvurmuşlar, belgeler temin edilerek o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatı verilmiştir. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla ‘Sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız’ denilmiştir. İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev, müfettişler tarafından bana dayatıldı. Müfettişler yaptıkları soruşturmada ön yargılı davranmıştır. Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım.”