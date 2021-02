Kurbağa adam nedir? İşte kurbağa adam olmanın şartları

Kurbağa adamlar “denizlerimize ve iç sularımıza atılmış, kaybolmuş veya saklanmış olan suç aleti cisimlerinin bulunup çıkartılması” olarak tanımlanıyor.

Kurbağa adam adaylığı başvuru şartları ve seçimi

(1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda subay, astsubay ve uzman erbaş olmak.

b) Sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olmak.

c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşta olmak ve aynı Yönetmelikte belirtilen hastanelerden “Kurbağa adam olur” raporu almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından yaptırılacak yüzme, dalma ve bedeni yetenek sınavlarına tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilirler.

(4) Diğer birim ve kamu kurumları adına kurbağa adam personeli yetiştirilmesi durumunda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlar aranmaz.



Kurbağa adam dalış amirliği adaylığı başvuru şartları ve seçimi



(1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam dalış amirliği adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Subaylar için, kurbağa adam niteliğini kazanmış olmak.

b) Diğer adaylar için, kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış görevini yapmış olmak.

c) Dalış Kıymetlendirme Kurulunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlardan Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Kurbağa adam eğitmen adaylığı başvuru şartları ve seçimi

(1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam eğitmen adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Subay veya astsubay olmak.

b) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.

c) Kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış görevini yapmış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar Dalış Kıymetlendirme Kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav standartları ve uygulamasıyla ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler dalış eğitmeni veya dengi yetki belgesi verilen eğitimlere ve planlanan diğer kurslara tefrik edilir.