Gündem Haberleri

Kuranı Kerim’e hakaret etmiş ve kızına tacizde bulunmuştu... Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi

Kuranı Kerim’e hakaret etmiş ve kızına tacizde bulunmuştu... Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 21:22

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve 9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu paylaşan şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında  “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

