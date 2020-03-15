Kuran'da geçen kız bebek isimleri ve anlamları

Anne ve babalar için bebeklerine Kuran’da geçen isimleri koymak onlar için manevi olarak büyük bir önem taşımaktadır. Hem erkek bebekler için hem de kız bebekler için Kuran’da geçen çok fazla anlamı güzel isim bulunuyor. Birbirinden güzel ve farklı anlamları olan birçok bebek ismi Kuran’da geçiyor.

Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan aileler bebeklerinin ömürleri boyunca kendilerinde taşıyacakları isimleri seçiyor olmanın sorumluluğunu da hissediyorlar. Bebeklerine hem söylenişi hem de anlamı güzel olan ve Kuran’da geçen isimler arayan aileler için Kuran’da geçen kız bebek isimlerini ve anlamlarını yazımızda derledik.



“A” Harfiyle Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Anife: Muhammed suresinde Anife geçmektedir ve kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Gençlik çağının başlaması anlamına gelmektedir.

Aden: Necm ve Hud surelerinde geçen Aden kız ismi olarak kullanılmaktadır. Allah’ın yasaklığı kavimlerden birinin ismidir.

Ahsa: Birçok ayette geçen Ahsa kız ismi olarak kullanılır. Hesap etme ve sayma gibi anlamları bulunur.

Asiye: Husa as’ı bırakıldığı nehirden alıp büyüten ve Firavun’un eşi olan Asiye’dir. Acı çeken kadın ve asi anlamları bulunmaktadır.

Ahsen: Tin suresinde geçmektedir. Çok güzel ve ne güzel gibi anlamları bulunur.

Asel: Muhammed suresinde geçer ve cennet balı anlamını taşır.

Azra: Medine şehrinin bir diğer adıdır ve Kuran’da geçmektedir. El değmemiş gibi bir anlama sahiptir.

“B” Harfiyle Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları



Bükre: Fetih suresinde geçen bu isim sabah vakti anlamını taşır.

Benan: Enfal ve Kıyamet surelerinde geçer ve parmakla gösterilen kişi anlamını taşır.

Beyza: Kuran’da geçen ve günahsız, beyaz ve ak anlamlarını taşır.

Benna: Sad suresinde geçen bir isimdir. Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.

“C” Harfiyle Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları



Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir.

Cennet: Kuran’da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir.

Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.



“D, E ve F” Harfleri ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Duhan: Kıyamet gününde ortaya çıkması beklenen duman anlamındadır.

Dilay: Ay gibi güzel ve gönülleri aydınlatan anlamlarına sahiptir.

Esra: İsra suresinde geçer ve karanlıkta yol gösteren anlamına gelir.

Ecmel: Oldukça güzel anlamındadır.

Ebrar: iyilik ve hayır seven anlamındadır.

Ecrin: Allah’ın hediyesi anlamındadır.

Ferda: Gelecek ve yarın anlamlarına gelir.

Feriha: Tevbe ve Bakara surelerinde geçer. Ferahlığa ulaşmak anlamındadır..

“G, H, İ ve I” Harfleri ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Gözen: Samimi ve ilginç anlamlarına gelir.

Hüma: Devlet kuşu, saadet anlamlarına gelir.

Henna: Kına ağacı anlamındadır.

İkra: Oku anlamındadır.

İmran: Evine bağlı olan kadın anlamındadır.

İzgi: Adil, zeki ve güzel anlamındadır.

Itır: Güzel koku anlamındadır.



“ K, L, N ve M” Harfleri ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Kevser: Cennetteki bir ırmağın ismidir.

Neveda: Farklı havası olan anlamındadır.

Melda: Narin ve ince yapılı anlamındadır.

Melike: Kadın hükümdar anlamındadır.

Merve: Mekke’de bulunan bir dağın ismidir. Bakara suresinde yer alır.

“P, R, Ö, S ve Ş” Harfleri ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Pamira: Orta Asya’da yayalardan birinin ismidir.

Ravza: Yeşilliği ve suyu bol olan yer anlamındadır.

Rana: Göze hoş gelen, güzel anlamındadır.

Özgün: Şiir anlamındadır.

Saye: Sahip çıkan anlamındadır.

Serra: Rahatlık ve genişlik anlamındadır.

Şeyma: Vücudunda ben gibi izi olan demektir. Peygamber (s.a.v)’in süt kardeşinin ismidir.

“T, U, Ü, V, Y ve Z” Harfleri ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasıdır.

Tamay: Dolunay demektir.

Ülfet: Dostluk kurulabilecek kişi demektir.

Ufuk: Necm suresinde geçer. Kız ve erkek ismidir.

Yüsra: Kolay olan anlamındadır.

Zümra: zeki, güzel, bilgili ve iyi ahlaklı kadın anlamındadır.

Vildan: Yeni doğmuş bebek anlamındadır