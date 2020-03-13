Kuran'da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları

Kur 'an da yer alan ve sıklıkla tercih edilen erkek isimlerine örnek verilebilir.

Kur 'an da Geçen Erkek Bebek İsimleri

Ahmet İsmi ve Anlamı

Ahmet ismi ülkemizde erkek çocuklarıma en çok verilen isimler arasında yer almaktadır. Ahmet ismi, övgüye layık olan insan, Allah'a şükreden anlamına gelmektedir. Kur'an da Saf suresi 6. ayetinde ve birçok yer de geçmektedir.

Adem İsmi ve Anlamı

Adem ismi Allah'ın ilk yarattığı insana vermiş olduğu isimdir. Kur 'an da 25 farklı yerde Adem ismi geçmektedir. Hz. Adem ilk insan, ilk peygamber ve insan soyunun atasıdır. Adem isminin anlamı ise; iyi, güzel olan, temiz ve insanoğlu şeklinde açıklanmaktadır.

Asım İsmi ve Anlamı

Asım ismi Kur 'an da Yusuf, Hud ve Mümin surelerinde geçmektedir. Asım isminin anlamı ise; namuslu, günaha ve harama yaklaşmayan, iffetli olan kişi olarak açıklanmaktadır.

Abdullah İsmi ve Anlamı

Abdullah ismi Allah'ın kulu anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) in babasının adı olduğu için erkek çocuklarına sıklıkla verilen isimlerdendir.

Azer İsmi ve Anlamı

Azer ismi hem erkek hem de kız bebeklere verilen isimler arasında yer almaktadır. Kur 'an da Enam suresinde geçmektedir. Azer ismi; ateş, alev, yakıcı olan anlamına gelmektedir.

Asel İsmi ve Anlamı

Asel ismi kız çocuklara verilse de erkek çocuklar için de kullanılmaktadır. Cennette bulunan 4 bal ırmağından birinin adıdır. Asel ismi Kur 'an da Muhammed suresinde geçmektedir. Arapça kökenli olan isim bal anlamına gelmektedir.

Bedir İsmi ve Anlamı

Bedir ismi erkek bebeklere verilen isimler arasında yer almaktadır. Bedir ismi, dolunay anlamına gelmekte ve Kur 'an da geçmektedir.

Celâl İsmi ve Anlamı

Allah'ın 99 adından biri olan celal ismi erkek bebeklere verilen ismiler arasında yer almaktadır. Kur 'an da rahman suresinde geçmektedir. Celâl İsmi; büyük, yüce, azametli anlamına gelmektedir.

Kur‘an da Geçen Erkek İsimleri

Kur'an da geçen ve en çok tercih edilen erkek isimlerine örnekler ise şunlardır.

Cuma İsmi ve Anlamı

Cuma ismi Kur 'an da 62. Surenin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılan cuma, toplanma ve bir arya gelme, birlik olma anlamına gelmektedir.

Davud İsmi ve Anlamı

Peygamber adı olarak bilinen Davut ismi Kur 'an da geçen erkek isimleri arasında yer almaktadır. Davud ismi; sevgili, sevilen, aziz olan anlamlarına gelmektedir.

Eyüp İsmi ve Anlamı

Kur 'an da sabrı ile örnek gösterilen peygamberin adı olarak geçmektedir. Eyüp ismi; çok ıstırap çeken ve sabreden insan anlamına gelmektedir.

Emrullah İsmi ve Anlamı

Emrullah İsmi Kur 'an da Nalh, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alan erkek isimlerindendir. Emrullah ismimin anlamı ise; Allah'ın emri olarak açıklanmaktadır.

Furkan İsmi ve Anlamı

Furkan erkek isimleri olarak en çok tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Furkan ismi Kur 'an da sure adı olarak yer almaktadır. Furkan ismi; doğruyu yanlıştan, hak olanı batıldan ayırma, doru yola ileten anlamlarına gelmektedir.

Halil İsmi ve Anlamı

Halil ismi Kur 'an da Nisa suresinde geçmektedir. Halil isminin anlamı; sadık olan, sadakatli olarak açıklanmaktadır.

Huda İsmi ve Anlamı

Huda ismi Kur 'an da Bakara suresinde geçmektedir. Allah'ın isimlerinden birisidir. Huda ismi; doğru yola ileten, iyiye yönelten anlamına gelmektedir.

Muhammed İsmi ve Anlamı

Son peygamberin ismi olan Muhammed İslam dininin simgesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Muhammed ismi, güzel ve erdemli huyları barındıran kişi anlamına gelmektedir.