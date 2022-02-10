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Kuran kursunda cinsel istismar iddiasına iddianame hazırlandı

#Erzurum#Taciz#Mahkeme
Kuran kursunda cinsel istismar iddiasına iddianame hazırlandı

Erzurum'da belletmen olarak görev yaptığı erkek yatılı Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Hakan Aslankafa (22) hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aslankafa, 31 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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Palandöken ilçesinde sonraki sürçte kapatılan Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu’nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021 tarihinde Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa’yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.’nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 sayfalık iddianamede, Hakan Aslankafa hakkında, 12 yaşından küçük ‘çocukların nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, hakaret, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istendi.

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İddianamesinde M.K.'nin ifadesine de yer verildi. M.K., Hakan Aslankafa'nın yurtta kendisine dokunmaya başladığını, kendisini alıp odasına götürdüğünü, dövmekle tehdit edip ilişkiye girdiğini, başka çocuklara da video çektirdiğini söyledi. Diğer çocuklar da ifadelerinde benzer şeyler söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakan Aslankafa ise ifadesinde 2021 yılı mayıs ve ekim ayları içerisinde kursta ücretsiz olarak çocuklara ders çalıştırıp, onlarla ilgilendiğini, 29 Ekim 2021 tarihinde de kurstan ayrıldığını söyledi. Suçlamaları reddeden Hakan Aslankafa çocukları tehdit etmediğini, onlara video izletmediğini, 2- 3 defa çocuklarla birlikteyken dokunduğunu, ancak videoya al demediğini, ancak birine kalçasının dokunurken videoya aldığını, çocukları yanaklarından sevgi amaçlı öptüğünü, çayhanedeyken ayaklarını çocuklardan birinin üzerine uzattığını ve onun sadece beline sarıldığını, poposuna dokunmadığını, derslerini yapmadıklarında kızdığını, birkaçına sopa ile vurduğunu, tokat attığını söyledi.

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‘DOSYADA HALA SORUŞTURMA İZİNLERİ MEVCUT DEĞİL’

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı Ahmet Kılınç, toplumda infial uyandıran kuran kursundaki istismarı bir ailenin kendisi aramasıyla ortaya çıktığını belirtti. 2 Aralık 2021 tarihinde müvekkil aileyle birlikte gidip suç duyurusunda bulunduklarını ve aynı gün içerisinde kursta kalan tüm çocukların müvekkillerin ve şüphelinin ifadesi alındığını vurgulayan Kılınç, "Olaydan bir gün sonra şüpheli tutuklandı. İstismar olayına ilişkin olarak şüpheli şahıs hakkında iddianame 01 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi ve kovuşturma aşamasına geçildi. 17 Aralık 2021 tarihinde de sorumlu yönetici ve Kur'an kursu öğreticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çocukların iddiaları korkunç boyutlara varmakta. Çocukların bize anlattığına göre öğretici ve yöneticilerin çocukları çerçeveyle, haydar isimli sopayla, rahleyle çıplak elle hatta Kuran ile bile dövmüş, Kur'an'ı ve Atatürk posterinin yırtıp çöpe atmış olduğudur. Suç duyurumuzdaki olaylara ilişkin ilk işlem 19 Ocak 2022 tarihinde yapılmış ve olayın akıbetinin araştırılması için emniyet genel müdürlüğüne yazı yazılmıştır. Sonrasında herhangi bir işlem yapılamamıştır. Kuran kursunun Diyanet'e bağlı olması, öğreticilerin ve yöneticilerin devlet memuru olması sebebiyle soruşturmaya başlanılmadan önce soruşturma izinlerinin alınması gerekmekte olup dosyada halen soruşturma izinleri mevcut değildir” dedi.

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KURS YÖNETİCİSİNE 8’DE 1 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI

Avukat Kılınç, kursun yöneticisi N.K. hakkında ise sadece 8’de 1 oranında aylıktan kesme cezasına hükmedildiğini ve bütün sorumluların görevine iade edildiğini ifade etti.

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#Erzurum#Taciz#Mahkeme

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